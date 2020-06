Suisse

Lancement d’une étude sur les séquelles du Covid-19

La clinique de pneumologie de l’Hôpital de l’Île à Berne recrute des patients guéris du coronavirus mais présentant des séquelles persistantes, telle qu’une capacité pulmonaire réduite. L’étude a pour but d’élaborer des thérapies adaptées à ce type de cas.

Le SARS-CoV-2 touche en premier lieu les poumons, mais aussi les vaisseaux sanguins et d’autres organes. On ignore pour l’heure les séquelles possibles à moyen et long terme de même que les thérapies applicables, a indiqué jeudi l’Hôpital de l’Île dans un communiqué.