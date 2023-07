Lancement en demi-teinte des pool parties du Montreux Jazz

Ils étaient peu nombreux, mais heureux, dans la piscine du casino de Montreux. F. Melillo / 20 minutes

Lancées au milieu des années 2010, les pool parties se déroulent autour du bassin du casino de Montreux durant l’après-­midi. «La jauge est de 600 personnes. C’est une capacité idéale. Les gens se sentent, et se lâchent, comme dans une teuf chez un pote, au bord de sa piscine», a décrit Rémi Brugmann, coprogrammateur. Dimanche 2 juillet 2023, pour la première, ils étaient bien moins nombreux. «La météo a malheureusement découragé un peu le public, généralement présent en masse pour ces événements. On est avant tout déçu pour les artistes programmés ce week-end (ndlr: le collectif lausannois La Main Mise), mais on est confiant pour les prochains», nous a indiqué le service de presse du festival.

La pool party du samedi 8 juillet 2023 fera la part belle aux sonorités électroniques organiques, avec notamment Sonny Catanese, et celle du samedi suivant plaira aux fans de soul, de R’n’B et d’amapiano, avec notamment Esengo. Particularité de ces événements, aucune star des platines ne s’y produit. C’est sur le son des DJ «du coin» que les baigneurs s’amusent. «On a réfléchi à accueillir des DJ internationaux. Le problème: les pool parties sont initialement prévues les samedis. En cas de mauvais temps, comme ce week-end, on peut ainsi les déplacer au dimanche. C’est compliqué de bloquer l’agenda d’une célébrité pour deux jours», a expliqué Rémi Brugmann.

On rappellera qu’à la fin des années 1960 et au début des années 1970, des fêtes mémorables se sont tenues au bord de cette même piscine, en marge du festival, alors organisé au casino. À cette époque, ce sont des groupes qui se produisaient. «Faire jouer des bands nous plairait beaucoup. Sauf qu’au niveau de l’infrastructure scénique, c’est beaucoup plus lourd à monter que pour des DJ. Aussi, il faut trouver des groupes qui arrivent à tenir l’ambiance de midi à 20 h non-stop», a précisé le Vaudois.