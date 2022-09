Brigue (VS) : Lancer du riz à la sortie des mariages n’est plus accepté

Une affichette de l’état civil de Brigue demande de ne plus lancer du riz ou des confettis à fin des cérémonies. Pour les entreprises de nettoyage, c’est trop de travail.

Une directive affichée «depuis un certain temps», rapporte le «Walliser Bote», à l’office d’état civil de Brigue explique que les jets de confettis ou de riz ne sont plus les bienvenus à l’intérieur et à la sortie du château de Stockalper, lors des cérémonies de mariage. Le problème? «Avec le vent, les confettis se dispersent partout», peut-on lire sur une affiche.