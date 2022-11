Palm : L’ancêtre du smartphone revit sur le web

L’Internet Archive vient d’enrichir son catalogue avec des contenus qui raviront les nostalgiques des ordinateurs de poche (PDA) et téléphones mobiles de la firme californienne Palm. L’organisation à but non lucratif consacrée à l’archivage du web a en effet mis à disposition un émulateur qui permet de redécouvrir l’interface et le système d’exploitation Palm OS de ces fameux assistants personnels intelligents, comme le Palm Pilot. Ces appareils étaient commercialisés dans la seconde moitié des années 1990, à une époque où ni l’iPhone, ni les smartphones Android n’existaient encore.