Berne: lancez-vous sur les traces du rhinocéros suisse perdu

Le scarabée rhinocéros mesure entre 3 et 4 centimètres.

Rares sont les bonnes nouvelles en matière de biodiversité à l’heure actuelle. Lueur d’espoir toutefois en ce début d’été du côté de Berne avec un appel au signalement d’une espèce que l’on pensait éteinte sur le territoire cantonal: le scarabée rhinocéros. Selon des informations des citoyens, il subsisterait en effet quelques insectes autour de la capitale.



Afin de retrouver d'éventuelles populations de coléoptères bernois, la Ville, le zoo de Berne et le Muséum d'histoire naturelle demandent l'aide du public. Quiconque voit un scarabée rhinocéros à Berne ou en a vu un au cours des dix dernières années doit le signaler par e-mail à natur@bern.ch. En plus des informations sur la date et le lieu de la trouvaille, il est important d'envoyer une photo du scarabée repéré afin d’exclure toute confusion avec d'autres espèces.