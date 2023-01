L’ex-boss de Novartis mentait pour éviter des impôts

Suisse : L’ancien boss de Novartis mentait pour éviter de payer des impôts

L’un des hommes les plus riches de Suisse a été trahi par ses dépenses courantes. Daniel Vasella, ancien CEO de Novartis et multimillionnaire, a perçu en 2013 quelque 8 millions de francs entre salaire et indemnités. Mais, pour éviter de payer ses impôts à Zoug, il affirmait vivre à Monaco, la principauté étant connue pour sa fiscalité avantageuse. En 2017 néanmoins, l’administration de son canton a émis des doutes et a ouvert une enquête. C’est ainsi que les Zougois ont découvert qu’il n’avait consommé que 36m² d’eau à Monaco entre avril et décembre 2013. C’est la moitié de ce que consomme en moyenne un foyer suisse et c’est surtout 32 fois moins que ce qu’il a consommé à Zoug, à la même période. Et sa consommation d’électricité était aussi onze fois supérieur en Suisse que dans la principauté.