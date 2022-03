Football : L’ancien capitaine de l’Ukraine déchu de tous ses honneurs

Anatoliy Tymoshchuk, recordman de sélection en équipe nationale ukrainienne, est devenu un paria dans son pays. La fédération lui a retiré toutes ses distinctions personnelles.

Alors que de nombreux anciens coéquipiers ont immédiatement pris position, l’ex-milieu de terrain a attendu treize jours pour réagir sur son compte Instagram avec le message suivant: «Nous avons besoin de la PAIX. Pour le bien de nos enfants et de nos parents, pour le bien de la vie sur Terre.» L’absence de mention de la Russie ou de Vladimir Poutine a été mal vue et vivement critiquée en Ukraine. Deux jours plus tard, la Fédération ukrainienne de football a officiellement pris la décision de retirer toutes les distinctions individuelles ainsi que les trophées collectifs remportés par le joueur sur le sol ukrainien entre 1998 et 2013.

Accusé d’être un agent du FSB

Pourtant, le paria n’est pas au bout de ses peines puisqu’il a récemment été accusé d’être un agent des services secrets russes, le FSB. Cette accusation a été dévoilée sur Facebook par son ancien secrétaire Vitaliy Yurchenko via des documents sur lesquels est écrit: «Moi, Anatoliy Tymoshchuk, ayant rejoint le Ministère de l’intérieur, je jure fidélité à la Fédération de Russie. Je jure d’exécuter fidèlement les ordres de mes supérieurs et de mener à bien les tâches qui me seront confiées. Je jure d’être un agent honnête, courageux et vigilant, et de garder les secrets d’État.»