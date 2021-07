Autriche : L’ancien chef de l’extrême droite jugé pour corruption

Heinz-Christian Strache avait été filmé à Ibiza proposant des marchés publics à une femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe, en échange d’un soutien électoral.

Il y a deux ans, Heinz-Christian Strache, à la tête du puissant Parti de la Liberté (FPO) pendant quatorze ans et vice-chancelier, tombait soudainement de son piédestal.

Filmé en caméra cachée sur l’île espagnole d’Ibiza, on le voyait proposer des marchés publics à une femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe, en échange d’un soutien électoral. La séquence avait fait l’effet d’une bombe, provoquant des élections anticipées et le lancement d’enquêtes tous azimuts.

C’est dans ce cadre que le téléphone portable de Heinz-Christian Strache a été saisi et que les enquêteurs ont découvert des messages compromettants.

Yacht et vacances à Corfou

À cette époque, Heinz-Christian Strache négociait avec les conservateurs pour former une coalition. Une fois au pouvoir, l’extrême droite s’est retrouvée dotée du portefeuille de la Santé. La législation sera modifiée peu après, permettant à la clinique d’obtenir un agrément à la sécurité sociale. Selon des estimations d’experts, un tel avantage peut permettre de bénéficier de fonds publics d’un montant annuel de 2,2 millions d’euros.

Contacté par l’AFP, l’avocat de Heinz-Christian Strache, Johann Pauer, s’est refusé à «tout commentaire public avant ou pendant le procès», qui doit se terminer vendredi. Son client encourt de six mois à cinq ans de prison.

Soupçons et divisions

Outre l’affaire jugée à partir de mardi, Heinz-Christian Strache est également accusé d’avoir détourné de l’argent du parti pour plus d’un demi-million d’euros. Pâtée pour chien, sacs Chanel, jet privé, Viagra, prostituées… et jusqu’à 3000 euros par mois engloutis dans le jeu en ligne Clash of Clans: les factures présentées n’avaient souvent rien à voir avec de classiques frais de représentation. Lui se dit victime d’une campagne de diffamation.