Hôpital Riviera-Chablais

L’ancien chef du CHUV au chevet du nouveau-né des hôpitaux

Pierre-François Leyvraz a été nommé directeur général ad interim de l’établissement, plongé dans les galères financières.

Il avait tout juste quitté le CHUV, il va venir prendre soin de son nouveau petit frère. Pierre-François Leyvraz, qui a dirigé l’hôpital universitaire lausannois pendant dix ans, vient d’être nommé directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) après le départ de Pascal Rubin. L’annonce a été faite par le président du Conseil d’établissement, Marc-Etienne Diserens, lors d’une conférence de presse jeudi, sous l’œil attentif et observateur des conseillères d’Etat Rebecca Ruiz (Vaud) et Esther Waeber-Kalbermatten (Valais), placées sur une table séparée, sur le côté de la salle de conférence de l’hôpital, comme pour avoir une vue panoptique sur les intervenants et les journalistes.