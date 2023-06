L’ancien conseiller d’État vaudois Pierre Aubert est décédé

«Le Conseil d’Etat a appris avec une grande tristesse le décès de l’ancien conseiller d’Etat Pierre Aubert, à l’âge de 94 ans», a communiqué le gouvernement vaudois mercredi matin, qui lui rend hommage en le décrivant comme un «homme plutôt discret, fin et plein d’humour, passionné d’histoire et de montagne».

Pierre Aubert avait été élu sous la bannière du Parti socialiste en janvier 1969 et est resté au Conseil d’État jusqu’en avril 1982. Il en a été président à deux reprises. Né en 1929 à la Vallée de Joux puis installé à Aubonne, d’abord enseignant, il s’engage en politique au PS et gravit les échelons, d’abord conseiller communal à Aubonne, où il accédera à la Municipalité, avant d’être élu au Conseil d’État vaudois.

«Le Conseil d’Etat salue et tient à rendre hommage à Pierre Aubert pour son important engagement pour le Canton de Vaud, ses institutions et sa population. Au nom des autorités cantonales, le gouvernement présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances», conclut l’actuel collège.