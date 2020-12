Suisse : L’ancien conseiller fédéral Flavio Cotti est décédé

Le démocrate-chrétien tessinois, à la tête des départements des affaires étrangères et de l'intérieur entre 1987 et 1999, est mort à l’âge de 81 ans.

L’ancien conseiller fédéral Flavio Cotti est décédé. Il avait 81 ans. De 1987 à 1999, le démocrate-chrétien tessinois a dirigé deux départements: les affaires étrangères et l’intérieur.

Gerhard Pfister, président du PDC suisse, s’est également exprimé sur Twitter. «Il était une grande personnalité et un homme d’Etat, à qui la Suisse doit beaucoup. RIP», écrit M.Pfister.

Main de fer

Durant les 12 ans passés au gouvernement, le démocrate-chrétien tessinois a dirigé deux départements d’une main de fer. On se souvient surtout du ministre des affaires étrangères.

Juriste de formation, mais politicien depuis toujours, Flavio Cotti a siégé au Conseil fédéral de 1987 à 1999. Il a été président de la Confédération à deux reprises, en 1991 et 1998.

A la tête de la diplomatie helvétique dès 1993, Flavio Cotti s’est efforcé de consolider la position de la Suisse dans le monde en menant une politique d’ouverture. Il y a connu son apogée en 1996, avec la présidence suisse de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Européen convaincu

Le Tessinois a eu la satisfaction de pouvoir fêter peu avant sa démission l’aboutissement des négociations bilatérales engagées avec l’Union européenne après le non à l’EEE de 1992. Européen convaincu, il a toujours défendu la participation entière de la Suisse à l’UE.

Cotti s’est employé à préserver et développer le rôle de Genève comme siège européen de l’ONU et de nombreuses organisations internationales. Ces efforts ont notamment abouti à l’installation de l’OMC dans la ville de Calvin. En revanche, Genève a dû renoncer à devenir la capitale mondiale de l’environnement.

Ministre de l’environnement

Auparavant, M. Cotti avait dirigé pendant six ans le Département de l’intérieur. Il s’y est surtout fait connaître comme ministre de l’environnement. Il a créé en 1988 l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. Lorsqu’en 1992 il a placé à sa tête Philippe Roch, alors directeur du WWF, il a provoqué la colère de la droite.

En matière de politique sociale, Flavio Cotti a essuyé une gifle dès son entrée en fonction, avec le non massif du peuple à la révision de l’assurance maladie et maternité en décembre 1987. Après cet échec, il a jeté les bases de la nouvelle loi sur l’assurance maladie et de la 10e révision de l’AVS. Les deux projets ont été menés à terme par Ruth Dreifuss, qui lui a succédé en 1993.