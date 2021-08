Genève : L’ancien conseiller national Benoît Genecand est décédé

Atteint d’un cancer, qu’il avait lui-même annoncé il y a deux ans, l’élu PLR s’est éteint.

Vif et intelligent, érudit, connu pour sa liberté d’esprit au sein même de son parti, réputé pour son franc-parler, ses avis tranchés, sa verve et sa droiture, Benoît Genecand avait annoncé publiquement être atteint d’un cancer, en 2019. À l’automne, le Genevois ne s’était pas représenté aux élections fédérales pour un second mandat. Il avait par le passé été député, directeur d'UBS Genève et président du conseil de fondation du Stade de Genève, notamment.