Braquage de Chavornay: L’ancien convoyeur s’en veut de ne pas avoir protégé sa fille

L’époustouflant témoignage de sa fille

«Tout est danger, tout est menace. J’en envie de me relever de tous mes traumatismes et

de toutes ces peurs qui me pèsent.» Sarah B. a déposé un témoignage d’une rare intensité,

vendredi à Lyon. La fille du convoyeur attaqué à Chavornay a raconté dans le détail sa

séquestration par les complices des braqueurs. Puis sa garde à vue le surlendemain des faits,

lorsque la police a injustement suspecté son père. «Je me suis fait menotter devant mes

petites sœurs, ça c’est inoubliable, c’est horrible. J’ai suivi toute la procédure que je ne

voyais que dans les séries. C’était surnaturel.» La jeune femme a expliqué les séances de psy

et d’hypnose pour se libérer du «stress post-traumatique» diagnostiqué par les médecins.

Sarah résume sa vie d’après: «J’ai envie de me dire que chaque personne que je croise

n’est pas une menace potentielle.»