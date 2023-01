Vaud: L’ancien élu français Joachim Son-Forget ne fait pas encore partie de l’UDC

«C’est un immense honneur pour l’UDC Yverdon d’accueillir parmi ses nouveaux membres Joachim Son-Forget, ancien député des Français de Suisse, socialiste repenti et indomptable esprit libre. Un homme qui incarne la liberté et le courage», peut-on lire sur un tweet publié le 31 décembre par la section yverdonnoise du plus grand parti de Suisse. Pourtant, rien n’est encore définitif. «Pour être officielle, toute adhésion doit être approuvée selon les statuts d’une section. En ce qui concerne celle d’Yverdon, c’est une compétence de l’assemblée générale, qui sera réunie sur convocation de son comité», commente Kevin Grangier, président de l’UDC. À noter qu’en 2022, l’assemblée avait eu lieu au mois d’août.