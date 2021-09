Hockey sur glace - L’ancien gardien pêche un poisson de 403 kilos

Il a mis en valeur Gretzky et Lemieux

Mario Lemieux a inscrit son premier goal de NHL face à Pete Peeters. Quant à The Great One, il a marqué son 46, 47, 48 et 49e buts lors de son 39e match de NHL. Dans cette même rencontre, Wayne Gretzky avait encore scoré son 50e but, mais dans la cage vide.