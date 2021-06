Ville de Genève - L’ancien hangar des TPG bouclé après une grosse soirée sauvage

«Cela fait des semaines que nous, nous n’arrivons plus à dormir, témoigne Manuel, habitant du quartier de Saint-Jean. Chaque année, au retour de l’été, c’est difficile à cause de la fréquentation des bords du Rhône. Mais, là, c’est la cerise sur le gâteau!» Ces derniers week-ends, les anciens hangars des Transports publics genevois (TPG) de la Jonction sont progressivement devenus un spot prisé des fêtards genevois, jusqu’à attirer des centaines de personnes dans la nuit de vendredi à samedi. «Les nuisances ont duré très tard. On se serait cru en boîte», raconte-t-il vidéo à l’appui. Sur les images, on peut voir les ex-parkings couverts des TPG illuminés, mais surtout, entendre du gros son s’échapper des lieux.