Burkina Faso : L’ancien leader de l’opposition devient ministre de la réconciliation

Chef de file de l’opposition depuis 2012, Zephirin Diabré est arrivé en troisième position de la présidentielle de novembre au Burkina Faso.

«Larges consultations»

Un million de déplacés internes

Ancien vice-président de l’assemblée nationale, et président d’un petit parti ayant soutenu la candidature de Kaboré, Me Benewende Stanislas Sankara fait son entrée au gouvernement, au ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de la ville.

Pays sahélien pauvre et enclavé de 20,5 millions d’habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et un million de déplacés internes. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l’État, et n’ont pu participer à la présidentielle et législatives du 22 novembre en raison de l’insécurité. Aux élections législatives, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, parti présidentiel) a obtenu 56 sièges sur 127 à l’Assemblée nationale, qu’il contrôle avec des petits partis alliés.