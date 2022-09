Genève : L’ancien maire de la Ville, Pierre Muller, est décédé

L’ancien maire de Genève, Pierre Muller, n’est plus. Le membre du PLR est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 70 ans, comme l’a annoncé «GHI». Elu conseiller municipal à la Ville en 1990, l’entrepreneur avait accédé au conseil administratif cinq ans plus tard. Il y avait siégé jusqu’en 2007, à la tête du Département des finances et du logement. Il avait occupé le poste de maire à deux reprises, en 1999 puis en 2004. Après la politique, il s’était notamment tourné vers l’humanitaire, en devenant vice-président de Green Cross International.

«chaleureux» et «fidèle»

Dans les hommages qui lui sont rendus dans les médias, on salue un «homme honnête et chaleureux» avec qui on pouvait travailler de manière collégiale, comme l’a dit à Léman Bleu son ancien collègue du conseil administratif, le socialiste Manuel Tornare. Le président du PLR genevois, Bertrand Reich, a souligné dans la «Tribune de Genève» son élégance et sa fidélité «à ses convictions et ses amis, tout en étant constamment dirigé vers l’avenir.»