Montfaucon: L’ancien maire qualifie les autorités d’ânes

L’ancien maire assume ses propos: «Traiter les gens d’âne? Non, ça ne me dérange pas, j’assume.»

«En place depuis un peu plus d’une année, les nouvelles autorités de Montfaucon viennent de procéder au licenciement de leur quatrième employé… Certainement un record en la matière pour une commune de 553 âmes, sept ânes et leur chef d’orchestre!» a écrit lundi sur Facebook l’ancien maire de Montfaucon (JU), Vincent Hennin. Un commentaire qui intervient une semaine après le renvoi du secrétaire communal par l’Exécutif.

Contacté par le «Quotidien jurassien», l’ancien député ne se rétracte pas: «Traiter les gens d’ânes? Non, ça ne me dérange pas, j’assume. Je veux attirer l’attention des gens sur le fait qu’ils ont, en une année, licencié quatre personnes de manière abrupte, dont le secrétaire communal, qui était en place depuis plus de trente ans.» Avant d’ajouter que les concernés ne connaissent pas les raisons de leur licenciement.