France : L’ancien nageur Yannick Agnel passe du commissariat au tribunal

Accusé de viol sur mineure, le champion olympique de natation a été présenté à un juge d’instruction après 48h de garde à vue.

L’ancien sportif de 29 ans, reconverti dans l’e-sport et consultant dans divers médias, avait été arrêté jeudi à son domicile parisien et conduit au commissariat de Mulhouse. Sa garde à vue a pris fin samedi midi et Agnel, bonnet sur la tête et masque sur le visage, a été conduit au tribunal tout proche, les journalistes étant tenus à l’écart.