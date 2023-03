Cryptos: l’ancien patron de FTX aurait versé des pots-de-vin à des officiels chinois

Extradé aux États-Unis depuis les Bahamas en décembre, Sam Bankman-Fried risque des dizaines d’années de prison. Son procès doit débuter octobre à New York.

Selon ledit document, Sam Bankman-Fried («SBF») a fait transférer, en 2021, ces fonds pour obtenir de remettre la main sur plus d’un milliard de dollars de cryptomonnaies logées dans des comptes au nom d’Alameda, sa société d’investissement.

«SBF» et d’autres dirigeants sont accusés d’avoir utilisé les comptes des clients de FTX, à leur insu, pour alimenter les opérations spéculatives d’Alameda. Extradé aux États-Unis depuis les Bahamas en décembre, l’homme d’affaires risque des dizaines d’années de prison. Son procès doit débuter octobre à New York.

Ses coaccusés acceptent de collaborer avec la justice, pas lui

Également inculpés, deux autres anciens dirigeants de FTX et Alameda, Gary Wang et Caroline Ellison, ont plaidé coupables de plusieurs chefs d’accusation et accepté de collaborer avec les autorités américaines, à la différence de Sam Bankman-Fried, qui conteste les charges retenues contre lui.