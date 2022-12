Cryptomonnaies : L’ancien patron de FTX se dit «profondément désolé»

L’ancien patron et fondateur de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies FTX s’est dit mercredi «profondément désolé» après la faillite de la société. «Je suis profondément désolé de ce qui s’est passé», a déclaré Sam Bankman-Fried lors de sa première interview en public depuis la défaillance de FTX.

Pris dans un vent de panique qui avait poussé les utilisateurs à tenter de retirer massivement leurs fonds de la plateforme, FTX a d’abord suspendu les retraits, avant d’être contraint au dépôt de bilan le 11 novembre. «J’étais directeur général de FTX, ce qui signifie que quoi qu’il se passe, j’avais obligation de préserver les intérêts des actionnaires et des clients», a reconnu l’ex-dirigeant, interrogé dans le cadre d’une conférence du «New York Times».

Fortune envolée

S’ils étaient avérés, ces faits pourraient lui valoir des poursuites pénales. «Je ne me concentre pas là-dessus», a expliqué «SBF» au sujet d’un éventuel passage devant la justice. «L’important n’est pas là.» Il s’est dit davantage intéressé par le fait d’«essayer de faire tout (son) possible pour aider» les investisseurs et les clients de la plateforme.