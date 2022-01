Mobilité : L’ancien patron des CFF rêve de villes sans voitures

Dans une interview à la «Basler Zeitung», Benedikt Weibel prône un «pragmatisme radical» et veut évincer les voitures des centres urbains.

«La pratique du vélo s’y fait de manière détendue et sûre, même dans les grandes villes.» Benedikt Weibel indique qu’à Copenhague 49% des pendulaires sont des cyclistes, «un chiffre qui croît d’année en année et qui a réduit le trafic motorisé de façon massive».

«Un raisonnement purement physique»

Selon l’ancien patron des CFF, les centres-villes sans voitures découlent d’une logique de l’utilisation de l’espace. «C’est un raisonnement purement physique, assène-t-il. Nous devons mieux utiliser l’infrastructure existante dans un espace limité. C’est fou l’espace que nous consacrons à la circulation automobile. Et pas seulement dans les rues, mais aussi pour les parkings. Le vélo permet à beaucoup plus de personnes de se déplacer dans un espace restreint.»

«Hyperloop», trop cher

Il ne mise pas non plus un sou sur Hyperloop, ces trains en suspension magnétiques imaginés par Elon Musk et dont des essais doivent être réalisés en Suisse. «En termes de coûts, il est absolument illusoire de construire un réseau supplémentaire avec cette technologie. Personne ne peut le supporter financièrement, même pas les investisseurs les plus riches», prédit encore Benedikt Weibel.