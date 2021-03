Finance : L’ancien patron UBS a touché 13,3 millions de francs en 2020

Sergio Ermotti, a empoché 13,3 millions de francs suisses en 2020, entre salaire et bonus pour sa dernière année à la tête de la banque, a indiqué ce vendredi, la banque dans son rapport annuel.

Entre bonus et salaire, l’ancien patron d’UBS, Sergio Ermotti, a gagné plus de 13 millions de francs l’an dernier.

L’ancien patron d’UBS, Sergio Ermotti, a empoché 13,3 millions de francs suisses en 2020, entre salaire et bonus pour sa dernière année à la tête de la banque, a fait savoir la banque dans son rapport annuel publié vendredi. Ce montant englobe un salaire de base de 2,5 millions de francs, auxquels se sont ajoutés un peu plus de 300’000 francs de diverses contributions notamment de retraite, et 10,5 millions de francs de rémunérations variables. Au total, sa rémunération s’est accrue d’un peu plus de 813’000 francs par rapport à 2019.