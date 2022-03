NEW YORK :

NEW YORK : L’ancien penthouse de Britney et de Cher est à vendre

Evan Joseph Studios, courtesy of Compass

Voici l’élégant séjour et l’une des cheminées du penthouse situé dans le quartier de NoHo («North of Houston Street») à New York.

Un magnifique penthouse situé dans l’un des bâtiments les plus historiques de New York cherche actuellement preneur. Construit en 1908, l’immeuble était jadis une usine de soie avant d’être reconverti en logements en 1980. Connu également sous le nom de «Silk Building», le bloc se trouve dans le très prisé et cossu quartier de NoHo.

Le Silk Building occupe tout un bloc du quartier de NoHo. À l’heure actuelle, plusieurs appartements sont à vendre, le plus impressionnant étant toutefois le penthouse. compass.com

Le penthouse, qui occupe les quatre derniers étages de l’immeuble de douze étages et qui coûte 6,995 millions de dollars, a appartenu à deux grandes stars par le passé. Après la transformation du bâtiment, la chanteuse Cher y a vécu pendant dix ans avant de revendre le penthouse à l’homme d’affaires Russell Simmons en 1990. Plus tard, il a été racheté par Britney Spears, qui y a vécu pendant quatre ans. C’est là qu’elle a écrit le morceau «Toxic».



La chanteuse Cher («Believe») était la première propriétaire du penthouse du Silk Building. imago images/NurPhoto Plus tard, la chanteuse Britney Spears, récemment libérée de sa tutelle, y a vécu pendant quatre ans. C’est là qu’elle a écrit le morceau «Toxic». imago images/ZUMA Wire

Apprécié des musiciens

En 1983, le premier étage du Silk Building était loué par le label de disques Tower Records, ce qui a attiré de nombreux musiciens, notamment Keith Richards des Rolling Stones, qui a un temps vécu dans l’immeuble et y a installé son propre studio d’enregistrement.

Parmi les points forts du penthouse, on compte les hauts plafonds, plusieurs cheminées, sans parler du grand toit-terrasse de 40 m². On pourrait même aménager une chambre à coucher supplémentaire à cet étage vu qu’il y a une pièce avec toilettes. La cuisine et la salle de bain en marbre sont équipées d’appareils dernier cri.

D’une superficie de 350 m², le penthouse est réparti sur quatre étages. Evan Joseph Studios, courtesy of Compass On y trouve un grand séjour (avec cheminée), … Evan Joseph Studios, courtesy of Compass … ainsi que quatre autres pièces ayant la fonction de chambres à coucher, dont certaines avec cheminée. Evan Joseph Studios, courtesy of Compass

Un voisinage célèbre