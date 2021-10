Etats-Unis – L’ancien pilote de Boeing inculpé ne veut pas être un «bouc émissaire»

États-Unis : L’ancien pilote de Boeing inculpé ne veut pas être un «bouc émissaire»

Mark Forkner, ancien pilote d’essai de Boeing, est devenu jeudi le premier individu inculpé dans l’enquête sur les deux crashs de 737 MAX ayant fait 346 morts en 2018 et 2019.

Getty Images via AFP

Mark Forkner, 49 ans, est le premier individu poursuivi au pénal dans l’enquête sur les causes de deux crashs de 737 MAX en 2018 et 2019 ayant fait 346 morts. «Cette tragédie mérite qu’on recherche la vérité – pas un bouc émissaire», a indiqué son avocat, David Gerger, dans un message transmis à l’AFP. «Si le gouvernement porte vraiment cette affaire en justice, la vérité montrera que Mark n’a pas causé cette tragédie, qu’il n’a pas menti et qu’il ne devrait pas être inculpé», a-t-il ajouté.