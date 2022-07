Irlande du Nord (GB) : L’ancien Premier ministre David Trimble, Prix Nobel de la paix, n’est plus

David Trimble, ancien Premier ministre nord-irlandais distingué par un prix Nobel de la paix pour avoir œuvré à la réconciliation entre protestants et catholiques dans la province britannique, est mort lundi à l’âge de 77 ans, a annoncé le parti unioniste d’Ulster. «C’est avec une grande tristesse que la famille de lord Trimble annonce qu’il est mort plus tôt aujourd’hui des suites d’une courte maladie», affirme le parti dans un communiqué.

Juriste protestant entré en politique au début des années 1970 dans les rangs du parti unioniste Vanguard, proche des paramilitaires, David Trimble a contribué à façonner, un quart de siècle plus tard, l’Accord de paix du Vendredi-Saint avec feu le catholique John Hume, colauréat du Nobel. Il a dirigé le premier gouvernement de partage du pouvoir issu de cet accord qui a soldé trois décennies d’affrontements sanglants entre républicains, majoritairement catholiques et partisans de la réunification de l’Irlande, et unionistes, majoritairement protestants et défenseurs du maintien de la province dans la Couronne britannique.