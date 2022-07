Afrique : L’ancien président Blaise Compaoré va revenir au Burkina Faso

Au pouvoir depuis 1987, le président Compaoré avait été contraint de partir en exil en octobre 2014 au lendemain de violentes émeutes populaires.

Getty Images via AFP

Blaise Compaoré, qui a été condamné par contumace à la prison à perpétuité en avril par un tribunal militaire de son pays, «est attendu en fin de semaine, il doit arriver jeudi ou vendredi pour un court séjour» et «être reçu par le chef de l’État dans le cadre de la réconciliation nationale», a déclaré à l’AFP une source proche du pouvoir burkinabè.

Appel à un rassemblement

Il semble qu’il cherche à créer une «union sacrée» autour de lui pour l’aider dans la lutte contre les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 2015 et dont les attaques de plus en plus meurtrières se multiplient ces dernières semaines.