Asile : L’ancien président équatorien Rafael Correa trouve refuge en Belgique

Bruxelles a accordé l’asile à Rafael Correa, ancien président de l’Équateur (2007-2017), condamné à huit ans de prison pour corruption dans son pays.

Une attestation du Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides, datée du 15 avril et consultée par l’AFP, accorde à l’ancien président (2007-2017) le statut de réfugié «au sens de la Convention de Genève (…) et de son protocole additionnel».