Procès du 13-Novembre : L’ancien président François Hollande à la barre ce mercredi

En fonction entre 2012 et 2017, l’ancien président français est attendu ce mercredi lors du procès des attentats du 13-Novembre 2015 en qualité de témoin.

Depuis l’ouverture des débats, le 8 septembre, le nom de François Hollande a résonné à plusieurs reprises dans la salle d’audience. Notamment depuis le box, où le principal accusé Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, a justifié les attaques djihadistes du 13 novembre 2015 en riposte à la politique étrangère de la France et de son président d’alors.

«François Hollande savait les risques qu’il prenait en attaquant l’État islamique en Syrie», avait tancé Salah Abdeslam au sixième jour du procès. Le Français de 32 ans avait également affirmé qu’il n’y avait «rien de personnel» dans le fait d’avoir «visé la France» et «des civils» le 13-Novembre. Ces propos avaient fait réagir plusieurs parties civiles, l’une d’elles répliquant au principal accusé, en citant Gandhi: «Œil pour œil et le monde finira aveugle».

Des décisions «appropriées»

Quelle sera l’attitude de Salah Abdeslam face à François Hollande? Les parties civiles, elles, auront sans aucun doute des questions pour l’ancien chef de l’État. Elles pourront, comme le ministère public et la défense, s’adresser à l’ancien président après sa déclaration spontanée. Pendant leurs dépositions, plusieurs parties civiles ont exprimé leur besoin de réponses de la part des autorités, notamment sur l’incapacité à déjouer un attentat de grande ampleur en France alors que la menace était au plus haut.

Des rescapés des attaques et des proches de victimes se sont également interrogés sur les conséquences de la politique de la France au Moyen-Orient, certains la fustigeant ouvertement à la barre. «Je connais ces polémiques, elles font partie d’ailleurs du jeu démocratique, et c’est tout à fait le droit des familles de victimes de demander des comptes», avait déclaré François Hollande à l’AFP avant l’ouverture du procès. L’un de ses enjeux, c’est «que des réponses soient apportées».

Bernard Cazeneuve doit être entendu le 17 novembre

Au début du procès, des avocats de la défense avaient fait part de leurs doutes sur la pertinence de l’audition de l’ancien président et de son concours «à la manifestation de la vérité». L’association Life for Paris l’a fait citer «parce qu’il a été dans tous les temps» des attentats, avant, pendant et après, en créant le secrétariat d’État aux victimes et en décidant «d’engager encore plus fortement les forces armées en Syrie», explique son président Arthur Dénouveaux.