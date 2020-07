Justice

L’ancien président panaméen Ricardo Martinelli inculpé

À la tête du Panama entre 2009 et 2014, Ricardo Martinelli, inculpé pour «blanchiment», se dit victime d’une «persécution politique sans fin».

«Il a été inculpé pour blanchiment d’argent pour l’achat d’un média», a indiqué à l’AFP Me Roniel Ortiz, un des avocats de l’ancien président Martinelli. Au titre du contrôle judiciaire, Ricardo Martinelli ne doit pas quitter le pays et devra se présenter chaque mois aux autorités judiciaires.

Financement de campagnes électorales

«Je suis venu pour répondre à la convocation du parquet, et pour répondre à toutes les questions qui me seraient posées», a déclaré Juan Carlos Varela avant son interrogatoire. L’enquête «n’a rien à voir» avec son action durant son mandat, mais porte sur des donations pour des campagnes électorales «conformément à la loi», a assuré un communiqué du bureau de l’ex-président Varela.

La convocation des deux ex-présidents «peut signifier, si on est un peu optimiste, que les institutions s’imposent et que personne n’est au-dessus des lois», a commenté pour l’AFP Carlos Barsallo, dirigeant pour le Panama de l’ONG anti-corruption Transparency International. Cependant, «en étant réaliste et prudent, et vues les expériences antérieures, il faut attendre de voir des résultats réels et définitifs», a-t-il aussitôt ajouté, en rappelant qu’au Panama s’est jusqu’ici imposée «l’impunité».