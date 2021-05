France : L’ancien président Sarkozy à nouveau devant les juges

Il sera jugé pour des dépenses excessives dans sa campagne présidentielle en 2012.

L’ancien président, qui sera interrogé la semaine du 14 juin, est soupçonné d’avoir laissé filer ses comptes de campagne au-delà de leur plafond légal malgré les avertissements des experts-comptables. Poursuivi pour «financement illégal de campagne électorale», il encourt un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.

Plusieurs alertes pendant la campagne

Il est reproché au candidat Sarkozy de ne pas avoir tenu compte de deux alertes des experts-comptables pendant sa campagne, en mars et avril 2012.

Seul un des juges d’instruction, Serge Tournaire, a signé l’ordonnance de renvoi devant le tribunal. L’autre juge en charge du dossier, Renaud Van Ruymbeke, a estimé que les charges contre l’ancien président étaient insuffisantes et s’est désolidarisé de son collègue.

Les treize autres prévenus sont d’anciens cadres de l’ancien parti de droite Union pour un mouvement populaire (UMP, devenue Les Républicains, partie civile au procès), des responsables de la campagne de 2012 et des dirigeants de Bygmalion, une société d’événementiel chargée d’organiser les meetings du candidat Sarkozy via sa filiale Event & Cie.

Ils comparaissent pour faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et financement illégal de campagne électorale, et complicité ou recel de ces délits.