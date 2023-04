Pérou: L’ancien président Toledo incarcéré à Lima après son extradition

Épuisé

Alejandro Toledo, âgé de 77 ans et atteint d’un cancer selon ses avocats, est arrivé par avion de Los Angeles sous la garde d’agents d’Interpol. Le transfert vers la prison de Barbadillo, où sont également détenus les anciens présidents Pedro Castillo (2021-2022) et Alberto Fujimori (1990-2000), a été effectué de nuit par hélicoptère.

«Nombreuses maladies»

Le parquet requiert une peine de 20 ans et 6 mois de prison à l’encontre d’Alejandro Toledo, qui a reconnu qu’Odebrecht a versé au moins 34 millions de dollars et qu’il a reçu une partie de cette somme. Il clame cependant son innocence, affirmant que c’est un homme d’affaires aujourd’hui décédé, Josef Maiman, qui s’est occupé des transactions, selon les médias péruviens.

Roberto Su, l’avocat d’Alejandro Toledo, a déclaré à la presse dimanche à Lima que son client était atteint d’un cancer et de «nombreuses maladies», sans donner plus de détails. À l’extérieur de l’aérogare, une vingtaine de partisans de l’ancien président se sont rassemblés avec des banderoles blanches portant l’inscription «accusé sans preuves». Pedro Toledo, l’un des neuf frères et sœurs de l’ex-président, a insisté sur sa mauvaise santé et a exigé «un procès équitable».