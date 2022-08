Disparus d’Ayotzinapa : L’ancien procureur général du Mexique arrêté

Jesus Murillo Karam a été appréhendé à son domicile de Mexico pour «disparition forcée, torture et délits contre l’administration de la justice», et n’a pas opposé de résistance, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Tués par balles

La première enquête officielle, dirigée par Jesus Murillo Karam et dont les conclusions ont été rejetées par les familles des victimes et par des experts indépendants, n’attribuait aucune responsabilité aux militaires. Cette version accusait un cartel de narcotrafiquants d’avoir fait tuer les étudiants en les prenant pour les membres d’une bande rivale.

«Crime d’État»

«Rendre publique cette situation atroce et inhumaine, et en même temps punir les responsables, permet d’éviter que ces événements déplorables ne se reproduisent» et «renforce les institutions», a déclaré Andres Manuel Lopez Obrador qui avait mis en place cette commission. «Ce qui affaiblit une institution, c’est qu’elle n’agit pas conformément à la vérité et qu’il y a corruption, impunité», a-t-il ajouté lors d’un déplacement à Tijuana dans le nord-ouest du pays.