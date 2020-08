Jamaïque L’ancien sprinteur Usain Bolt est bien positif au Covid-19

Le Jamaïcain de 34 ans, octuple médaillé d’or olympique, se trouve actuellement en quarantaine et «ne ressent aucun symptôme».

«Je me suis réveillé comme tout le monde, j’ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j’ai le Covid-19. J’ai fait un test samedi pour quitter (la Jamaïque) parce que j’ai un travail à faire. J’essaie d’être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme», avait déclaré Bolt. «Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement», avait-il ajouté.