Etats-Unis – L’ancien vice-président Pence dit qu’il n’aurait pas pu inverser l’élection

États-Unis : L’ancien vice-président Pence dit qu’il n’aurait pas pu inverser l’élection

L’ancien vice-président américain Mike Pence a déclaré vendredi qu’il n’avait pas le droit d’inverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 au profit de Donald Trump, celui-ci ayant tort d’affirmer le contraire.

«Le président Trump a dit que j’avais le droit d’inverser l’élection, mais le président Trump a tort», a-t-il dit. «Je n’avais pas le droit d’inverser l’élection.» «La présidence appartient au peuple américain, et à personne d’autre», a ajouté Mike Pence. «Et, honnêtement, il n’y a pas d’idée moins américaine que la notion qu’une seule personne puisse choisir le président», a-t-il assuré.

Mike Pence et Donald Trump sont tous deux vus comme des candidats potentiels pour l’élection présidentielle de 2024, et leurs désaccords publics témoignent déjà de leur probable stratégie dans la future course à l’investiture républicaine.