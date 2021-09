E-sport - L’ancienne lanterne rouge se retrouve sur le toit du monde

En 2018, les Shanghai Dragons avaient été la risée de l’Overwatch League pour avoir terminé la saison sur 40 défaites et aucune victoire. Trois ans plus tard, les rôles s’inversent pour la structure chinoise au roster majoritairement coréen: après avoir dominé le classement toute l’année et remporté deux majors, les Dragons ont été sacrés champions du monde samedi en finale des play-off.