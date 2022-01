MINI RECHARGED: - L’ancienne Mini se convertit à l’électrique

160 kilomètres d’autonomie

Après conversion, un nouvel instrument indique non seulement la vitesse, mais aussi la température moteur, le rapport de vitesse engagé et l’autonomie restante.

«Ce que l’équipe en charge du projet a développé au Royaume-Uni préserve le caractère de l’ancienne Mini et permet à ses fans de profiter d’un plaisir de conduite 100% électrique», se réjouit Bernd Körber, directeur de la marque. Et d’ajouter: «Mini Recharged tisse le lien entre le passé et l’avenir de la marque». Il s’agit évidemment aussi de préserver l’héritage historique. La conversion n’étant pas irréversible, il est à tout moment possible de faire marche arrière. C’est pourquoi chaque moteur thermique est consigné et stocké, afin de pouvoir éventuellement être réinstallé par la suite.