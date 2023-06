Tennis: L’ancienne No 1 s’est fiancée avec un fan rencontré à Central Park

C’est une histoire qui pourrait faire un excellent scénario pour un téléfilm diffusé sur RTL9 le mardi vers 14h30. En août 2021, la tenniswoman hispano-vénézuélienne a rencontré son nouvel amoureux dans des circonstances qui frôlent l’incroyable. La joueuse était alors partie tuer le temps dans Central Park et elle est tombée sur un jeune homme qui lui a souhaité bonne chance pour le tournoi américain du Grand Chelem à venir et lui a demandé un selfie.

«Mon hôtel était situé tout près du parc et je m’ennuyais, alors je suis allée me balader, a raconté Garbiñe Muguruza à Hola, un hebdomadaire espagnol spécialisé dans l’actualité des célébrités. Je suis sortie et je l’ai croisé dans la rue. Tout à coup, il s’est retourné et m’a dit: «Bonne chance pour l’US Open!» Là j’ai pensé: «Wow, qu’est-ce qu’il est beau!» Et pour cause, l’homme en question, nommé Arthur Borges, est mannequin.