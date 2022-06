Bolivie : L’ancienne présidente Jeanine Añez condamnée à 10 ans de prison

Reconnue coupable d’avoir mené un coup d’État contre Evo Morales, Jeanine Añez, ancienne présidente de Bolivie, a été condamnée à 10 ans de prison vendredi.

Le Tribunal de première instance de La Paz a décidé vendredi d’une «condamnation» à une «peine de 10 ans» d’emprisonnement, trois mois après le début du procès et 15 mois après son placement en détention provisoire. Les anciens chefs des forces armées, William Kalimán, et de la police, Yuri Calderón, tous deux en fuite, ont écopé de la même peine.

Jeanine Añez, âgée de 54 ans, a été condamnée coupable de «manquement au devoir» et «décisions contraires à la Constitution et aux lois». Elle est accusée d’avoir accédé à la présidence de manière anticonstitutionnelle en novembre 2019, à la suite de la démission d’Evo Morales (2006-2019), sur fond de manifestations de masse liées à de présumées fraudes électorales dénoncées par l’Organisation des États américains (OEA).

Second procès

Elle avait annoncé qu’elle ferait appel d’une éventuelle condamnation: «Nous n’en resterons pas là, nous irons devant la justice internationale». L’ancienne cheffe de l’État doit par ailleurs encore être jugée lors d’un second procès pour «sédition, soulèvement armé et génocide» lorsqu’elle était présidente par intérim. L’accusation de génocide fait suite à des plaintes de familles de victimes de la répression menée par les forces de l’ordre fin 2019 dans des fiefs d’Evo Morales, qui a fait 22 morts selon un groupe d’experts indépendants.

«Prisonnière politique»

Deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez avait pris ses fonctions, Bible en main et ceinte de l’écharpe présidentielle, à la faveur d’une vacance de pouvoir provoquée par les démissions en chaîne de M. Morales et de ses successeurs constitutionnels. Le Tribunal constitutionnel avait validé son élection.

Le premier chef de l’État indigène, alors réfugié au Mexique avant de fuir en Argentine, avait dénoncé «le coup d’État le plus astucieux et le plus odieux de l’histoire». Le gouvernement «m’accuse d’avoir participé à un coup d’État qui n’a jamais eu lieu», avait réagi Jeanine Añez peu avant son arrestation en mars 2021 à Trinidad, dans la région de Beni (nord-est) où elle est née le 13 juin 1967 et où elle résidait depuis son départ du pouvoir. Elle avait ensuite entamé en détention une grève de la faim, affirmant être une «prisonnière politique».