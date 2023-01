Ron Jeremy : L’ancienne star du X souffre de démence

Ron Jeremy, inculpé en Californie pour des viols et agressions sexuelles sur 21 victimes, dont certaines mineures, souffre de «démence sévère» et va être déclaré inapte pour son procès, selon le Los Angeles Times.

Un juge avait ordonné en mars des tests psychiatriques car l’acteur, qui a à son actif plus de 1700 apparitions dans des films X depuis la fin des années 1970, n’avait pas reconnu l’un de ses avocats, Stuart Goldfarb, lorsque celui-ci lui avait rendu visite en prison. Selon un e-mail obtenu par le quotidien américain, les médecins mandatés à la fois par l’accusation et la défense estiment qu’il est malade et que son discernement est sérieusement affecté.