Neuchâtel : L’ancienneté, ça donne droit à des égards

Un cadre de 58 ans, viré sans avertissement préalable alors qu’il était en poste depuis dix-sept ans, a obtenu gain de cause en justice, qui a estimé qu’il y avait eu licenciement abusif.

L’affaire remonte à 2018. Un homme de 58 ans, avec dix-sept ans d’ancienneté, avait été licencié sans avertissement préalable, lors d’une restructuration de l’entreprise. Il avait alors contesté cette mesure et réclamé des indemnités mais son employeur avait refusé, estimant s’être séparé de lui pour des motifs économiques et aussi en raison de performances insuffisantes. Le quinquagénaire avait alors engagé une procédure pour licenciement abusif et le Tribunal cantonal vient de lui donner raison une nouvelle fois, rapporte «ArcInfo» .

L’été dernier, le Tribunal civil avait lui aussi estimé qu’il s’agissait d’un licenciement abusif et conclu à une indemnité équivalent à quatre mois de salaire. Il estimait que, vu l’âge et l’ancienneté de l’employé, il aurait dû bénéficier d’une protection particulière. L’entreprise avait fait appel mais le Tribunal cantonal l’a déboutée et a confirmé la décision précédente, estimant que la qualité du travail du collaborateur n’avait fait l’objet d’aucun reproche ni d’évaluation lorsqu’il était encore en poste. Pour la justice, un employé âgé et en poste depuis de nombreuses années à droit à des égards particuliers, notamment sur la manière avec laquelle une procédure de licenciement est menée.