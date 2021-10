Etats-Unis – L’ancre d’un navire pourrait être à l’origine de la marée noire en Californie

États-Unis : L’ancre d’un navire pourrait être à l’origine de la marée noire en Californie

Selon des médias américains, les garde-côtes envisagent la possibilité qu’un oléoduc ait été percé par l’ancre d’un bateau, provoquant la fuite de pétrole qui a souillé des plages de Los Angeles.

Au total, 24 km de littoral entre Huntington Beach et Laguna Beach, célèbres plages du sud de Los Angeles également connues pour leurs dauphins, phoques et autres animaux marins, ont été fermées au public.

Les ports de Los Angeles et de Long Beach comptent parmi les plus actifs du monde. Comme les autres infrastructures de ce type, ils sont confrontés à d’importants délais, encore renforcés par la crise sanitaire du Covid-19, et de nombreux cargos et porte-conteneurs sont contraints de patienter au large avant de pouvoir accoster.