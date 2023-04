Lancy distribue des fonds aux privés pour replanter des arbres

Lancy va soutenir la replantation d’arbres chez les privés. La commune a signé en ce sens une convention avec l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature. Elle pourra ainsi disposer d’une partie du fonds cantonal de compensation. Celui-ci rassemble les montants récoltés par l’abattage d'arbres lancéens sacrifiés à la construction et non compensés sur le territoire communal, indique un communiqué mercredi.