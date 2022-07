Petite enfance : Lancy municipalise un jardin d’enfant privé pour la rentrée

La commune a signé un bail avec la Fédération des entreprises romandes pour y installer une garderie publique.

A la rentrée, le jardin d’enfants privé «Les Coccinelles» cédera sa place, après plus de 60 ans de bons et loyaux services. C’est une des cinq garderies de la commune de Lancy, «Le Jardin des tout-petits» qui investira les locaux et passera de douze à seize places qui seront subventionnées par la collectivité publique. La Ville a signé un bail à cet effet avec la Fédération des entreprises romandes, propriétaire des lieux.