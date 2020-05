Suisse

Landi gagne une manche face à l'Office de l'énergie

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN), qui contestait la vente d'un congélateur par Landi car l'étiquette-énergie ne correspondait pas aux performances, doit revoir son rapport d'évaluation.

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) voulait interdire à Landi Suise de vendre un congélateur en raison d'informations erronées sur l'étiquette-énergie. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours de la coopérative et l'office doit contrôler la fiabilité de ses tests.

L'étiquette-énergie de l'appareil annonçait une consommation électrique annuelle de 164 kWh et un indice d'efficacité énergétique A . A des fins de contrôle, l'OFEN acheta un exemplaire et vérifia ces données. Le test indiqua une consommation de 187 kWh, soit un indice d'efficacité A seulement. En février 2019, l'office ordonna à Landi de ne plus proposer cet article dans son assortiment.