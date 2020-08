Construction de machines

Landis+Gyr va supprimer 12% des effectifs

Le groupe basé à Zoug veut réduire ses coûts via une restructuration. Il compte 5800 collaborateurs.

Pour l’instant, le nombre de postes concernés en Suisse reste inconnu. «Il s’agit d’un programme mondial, toutes les régions et les fonctions administratives seront examinées. Actuellement nous sommes en pleine évaluation et en cours de discussion», a indiqué une porte-parole à AWP.

Grâce à la restructuration, l’organisation sera simplifiée, ce qui permettra d’être plus réactif et plus proche des clients, précise le groupe dans un communiqué. «Notre bilan solide est un avantage de taille et nous nous concentrons désormais sur la gestion des coûts, alors que nos engagements en faveur de la recherche et du développement restent inchangés», a indiqué Werner Lieberherr, directeur général (CEO) du groupe.