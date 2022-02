Empoisonnements mortels en France : L’anesthésiste de Besançon conteste sa mise en examen dans 3 cas suspects

Frédéric P. est soupçonné d’avoir pollué les poches de perfusion de plus d’une vingtaine de ses patients pour provoquer des arrêts cardiaques.

Frédéric P. est mis en examen pour 24 empoisonnements présumés de patients entre 2008 et 2016.

«Pas physiquement présent»

Frédéric P., 49 ans, est mis en examen pour 21 empoisonnements supposés de patients à la clinique Saint-Vincent de Besançon, dont neuf mortels, et pour trois autres à la Polyclinique de Franche-Comté.

La dernière contre-expertise versée au dossier – une énième expertise a depuis été demandée –, permet de dire que, «scientifiquement parlant», «il n’y a pas d’éléments de preuve allant dans le sens d’empoisonnements pour ces trois cas», a affirmé après l’audience l’un de ses avocats, Me Randall Schwerdorffer.

«L’instruction a ainsi des éléments supplémentaires» en faveur de Frédéric P. et «on demande donc à la chambre de l’instruction de constater cette absence d’indices graves et concordants à son encontre» et de le placer sous le statut de «témoin assisté», moins incriminant que celui de mis en examen, selon le conseil.