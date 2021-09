Lausanne : L’anesthésiste se servait sur son lieu de travail

Un médecin a dérobé plusieurs centaines de fioles de puissants produits stupéfiants pour sa consommation personnelle. Il vient d’être condamné à des jours-amende avec sursis.

L’homme a subtilisé plusieurs centaines de fioles de fentanyl et de sufentanil, deux opioïdes nettement plus puissants que la morphine.

De fin 2019 à fin 2020, le CHUV, à Lausanne, a subi des vols massifs et répétés de stupéfiants. Et le voleur n’était autre qu’un médecin, qui se servait dans l’armoire sécurisée où sont stockés ces produits, rapporte 24heures.ch. L’anesthésiste a dérobé de grandes quantités de fentanyl et de sufentanil, deux opioïdes plus puissants que la morphine, pour sa consommation personnelle.