Il avait 38 ans, célibataire et s’appelait Jamie. Le Britannique décédé à Verbier lundi habitait dans la station valaisanne depuis une dizaine d’années. Il exerçait la profession de chocolatier. Le site anglais du Mirror précise qu’il était originaire de Doncaster dans le South Yorkshire.

Les jours précédents son décès, il avait posté sur les réseaux sociaux des photos de ses nouvelles créations de bonbons pour le restaurant où il travaillait dans la station valaisanne. Sur sa page Facebook, de nombreux messages rappellent sa gentillesse et son rayonnement: «On dirait qu’une partie de Verbier vient d’être détruite, écrit un de ses amis. Jamie tu étais le cœur et l’âme de la Communauté et tu vas nous manquer énormément. Merci pour les souvenirs».